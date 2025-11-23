Армия Израиля сообщила об убийстве начальника штаба «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации начальника штаба ливанского движения «Хезболла» Хайсама Али Табтабауи. Он был убит в Бейруте 23 ноября, следует из пресс-релиза ЦАХАЛа.

«Табтабауи входил в высшее руководство "Хезболла" и, благодаря своим связям и способностям, являлся важным источником знаний и фактором влияния в организации»,— утверждается в сообщении.

Как заявила израильская армия, Хайсам Али Табтабауи присоединился к «Хезболле» в 1980-х годах и занимал в движении руководящие должности. В частности, он руководил операциями «Хезболлы» в Сирии. Затем он «фактически отвечал за управление боевыми действиями против Израиля», утверждают в ЦАХАЛе.