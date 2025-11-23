Дагестан вошел в топ-5 рейтинга кластерного развития субъектов России
Дагестан вошел в пятерку лидеров Национального рейтинга кластерного развития субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает минпромторг республики.
Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ
Эксперты проанализировали 89 субъектов по 21 показателю, в том числе кооперацию бизнеса, науки и государства, уровень институциональной поддержки и участие предприятий в цепочках создания добавленной стоимости.
Сейчас в Дагестане функционируют три ключевых промышленных кластера: шерстяной, обувной и стекольный. Как отмечают в минпромторге республики, занятие высокой позиции в рейтинге открывает новые возможности для привлечения инвестиций.