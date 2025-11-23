Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Нальчике высадили березы перед железнодорожным вокзалом

На площади перед железнодорожным вокзалом Нальчика высадили березовую рощу. Об этом сообщил глава администрации городского округа Таймураз Ахохов в своем Telegram-канале.

Фото: Таймураз Ахохов

Всего было посажено 35 крупномерных саженцев березы высотой 5–6 м. Предполагается, что к весне деревья окрепнут и будут давать естественную тень и прохладу в солнечную погоду.

Ранее на привокзальной площади заменили и укрепили скамейки. Весной здесь также будут установлены арт-объект и перголы с качелями.

Мария Иванова

