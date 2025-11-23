В Черкесске благоустроят новый парк площадью почти в 7 тыс. квадратных метров

Парк около городского Дворца культуры в Черкесске благоустроят в 2026 году. Об этом сообщил мэр города Алесей Баскаев в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Баскаев

Объект для благоустройства был выбран горожанами в ходе Всероссийского голосования. В парке рядом с отремонтированным ДК появится открытая площадь, дорожки, освещение, лавочки и фонтан с тихой водой. Отмечается, что молодожены смогут проводить в парке открытые регистрации.

Мария Иванова