Наблюдателей поучили смыслу жизни

Участникам Конгресса наблюдателей, прошедшего 23 ноября в Москве, объяснили их роль в электоральной кампании-2026, в рамках которой пройдут и очередные выборы в Госдуму. Эта роль чрезвычайно велика, ведь система общественного мониторинга — важный инструмент легитимизации итогов выборов, подчеркнули докладчики.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ О том, как правильно следить за чистотой выборов, участникам конгресса рассказали ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, секретарь ЦИКа Наталья Бударина и председатель правления АЮР Владимир Груздев (слева направо)

Около 700 участников общественного наблюдения из 89 регионов собрались на Конгресс наблюдателей, чтобы выработать единые подходы к работе в преддверии выборов 2026 года. Общественное наблюдение является важным условием доверия людей к выборам, подчеркивалось в обращении первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, которое зачитал на форуме замначальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский. От себя он добавил, что в России (в отличие от США, где нет международных наблюдателей, зато голосуют «мертвые души») сформирована уникальная система общественного наблюдения. «Мне кажется, мы достигли такого качества прозрачности выборов и такой институциональности общественного присутствия в избирательном процессе, что мы можем и других поучить, если они хотят, показать, как вообще это делается, поделиться опытом, методологией, даже общественными наблюдателями»,— подчеркнул чиновник.

Участникам съезда объяснили, что система общественного мониторинга — важный инструмент легитимизации итогов выборов. «Основная задача корпуса наблюдателей была в том, чтобы… реагировать на те вызовы, которые возникали на избирательных участках»,— вспоминал историю создания этой организации председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Потому что большинство сообщений о нарушениях не подтверждаются (достоверны только 5–7%), но именно они создают информационную картину, объяснил господин Груздев.

А вот общественные наблюдатели отрабатывают такие вбросы очень быстро, отметил он: «Когда люди видят, что эта информация не подтверждается — уровень доверия к результатам выборов повышается многократно».

Секретарь Центризбиркома (ЦИК) Наталья Бударина призвала собравшихся работать на отражение информационных угроз в упреждающем порядке. Против России ведется информационная война, напомнила она: «Бесчисленные DDOS-атаки, бюрократический терроризм, когда комиссии забрасываются однотипными обращениями о том, что якобы какие-то нарушения имели место, финансовый терроризм, когда по копейке перечисляется в избирательные фонды, фейки, дипфейки…» При этом госпожа Бударина выразила уверенность в том, что наблюдатели достаточно профессиональны и смогут объективно доносить до избирателей происходящее на участках. В ЦИКе же, заверила она, понимают, насколько сложна работа по формированию пула наблюдателей и составлению необходимых документов, и обещают поработать над упрощением процедуры. Сейчас там изучают вопрос о возможности создания специального программного обеспечения для формирования списков наблюдателей, рассказала секретарь ЦИКа. Это позволит автоматизировать процесс проверки кандидатов с применением системы межведомственного электронного взаимодействия.

Отдельно о фейках говорилось на одной из секций, посвященной работе наблюдателей в информпространстве. По словам начальника управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог» Сергея Маклакова, следует говорить уже о системном буме дипфейков: только в сентябре 2025-го их выявили больше, чем за весь прошлый год.

Особенно заметно растет доля фейков, созданных с помощью диффузионных моделей искусственного интеллекта (ИИ): они не требуют исходного видео, могут быть созданы при помощи текстового задания и сложнее поддаются фактчекингу.

Число таких дипфейков, по прогнозам эксперта, будет расти и к следующей кампании может достигнуть 50%. А вот тематика, по его мнению, не изменится: это фейки о фальсификациях, сообщения о вандализме и терактах, а также использование архивных материалов для дискредитации оппонентов. На высоком уровне сохранится и участие иностранных контент-центров в подготовке дезинформации, а основной фокус останется на приграничных регионах и межнациональной розни, добавил господин Маклаков.

В свою очередь, член ЦИКа Павел Андреев напомнил, что Центризбирком на протяжении полугода активно призывает к разработке законодательства, регулирующего применение ИИ в избирательном процессе. «Необходима маркировка, необходимо разрабатывать системы детекции — без этого мы не решим проблему»,— подчеркнул он, призвав изучать китайский опыт.

Наконец, замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов призвал наблюдателей заняться повышением престижа сотрудников избиркомов. «Нужно понимать, что наша работа — это не просто мы друг другу показываем ролики, как мы посещаем участки. Это защита суверенитета во всех смыслах»,— объяснил он.

Анастасия Корня