24 ноября в Татарстане ожидаются туман, гололедица и -5 градусов

В понедельник, 24 ноября, на территории Татарстана осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман, а на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -5 до 0 градусов, днем прогреется до показателей от 0 до +5 градусов.

В Казани осадков не ожидается, температура ночью составит от -3 до -1 градуса. Днем в городе максимальная температура достигнет от +2 до +4 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.

Влас Северин