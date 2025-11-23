«Ак Барс» победил «Шанхайских Драконов» со счетом 3:2 в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» победил «Шанхайские Драконы» в Санкт-Петербурге в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казанцев после буллитов.

В составе «Ак Барса» забили Артем Галимов и Александр Барабанов, а решающий буллит реализовал Александр Хмелевский. У соперников отличились Остин Вагнер и Райли Саттер.

Сейчас у «Ак Барса» 40 очков, и команда занимает второе место в Восточной конференции.

Влас Северин