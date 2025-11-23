В Казани на фестивале «Российская студенческая весна» представят 899 номеров

В Казани на XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» ожидается более 899 номеров по десяти направлениям, включая 25 региональных программ. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Фестиваль объединит студентов, волонтеров и режиссеров из разных возрастных и культурных групп. Учредителями и организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Российский Союз Молодежи и Правительство Татарстана. Фестиваль пройдет с 25 по 29 ноября.

Самыми крупными делегациями станут группы из Татарстана (75 человек) и Приморского края (58 человек). Самыми малочисленными будут представители Орловской области и Республики Алтай — по одному участнику.

Влас Северин