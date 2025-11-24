АРВЭ предложила отбирать проекты накопителей в России на конкурсной основе

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев предложил дать системам накопления энергии (СНЭ) возможность участвовать в отборах проектов новой генерации. Их технико-экономические параметры, согласно инициативе, сможет утверждать правительство под каждый конкретный отбор, и, если в какой-то энергосистеме прогнозируется дефицит мощности, регуляторы смогут оперативно сформировать решение, сообщил господин Жихарев в интервью «Ъ».

Сейчас пилотный проект установки систем накопления энергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга реализуют «Россети». По словам директора АРВЭ, это позволит избежать затяжных процедур технологического присоединения накопителей при установке на подстанциях. Но в перспективе планируется переход к конкурсным отборам таких проектов и возврату инвестиций через механизм долгосрочной продажи мощности, добавил Алексей Жихарев.

«Количество игроков зависит от требований по локализации, которые в итоге будут приняты,— сказал директор АРВЭ.— Если они будут мягкие, то участников станет намного больше, потому что работать с оборудованием, которое производится за рубежом, могут многие».

Подробнее — в интервью Алексея Жихарева «Ъ».