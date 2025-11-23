Объем регулируемой выручки по тарифам в Татарстане превысил 186 млрд рублей

Общий объем регулируемой выручки по тарифам в Татарстане превысил 186 млрд руб. Эта сумма составляет 3,4% валового регионального продукта. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по тарифам Ренат Гайнутдинов, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что рост показателя по сравнению с прошлым годом свидетельствует о планомерном развитии отраслей. Всего Госкомитет регулирует более 20 сфер деятельности, а на контроле находится свыше тыс. организаций.

На совещании Ренат Гайнутдинов также подчеркнул важность стандартизированных ставок при подключении объектов к инженерным сетям. Это повышает предсказуемость затрат для застройщиков и сокращает несанкционированные врезки, что способствует развитию инфраструктуры. С 2026 года эти ставки будут устанавливаться только по заявлению организаций, и комитет рекомендует начать подготовку документов.

Влас Северин