Балтийский предприниматель попал в сети Интерпола

Задержанный в Санкт-Петербурге по линии Интерпола учредитель некогда крупной логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев попросил Генеральную прокуратуру РФ не выдавать его Литве, где он разыскивается по обвинению в финансовых махинациях. Бизнесмен считает, что стал жертвой рейдерского захвата, а его преследование вызвано давним корпоративным конфликтом. Сам 66-летний господин Гордеев, имея в Латвии статус негражданина, хочет получить убежище в России и местный паспорт. Предприниматель уверен, что в странах Балтии ему не стоит рассчитывать на беспристрастный суд.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ

Находящийся в международном розыске Александр Гордеев был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) 31 октября и помещен в СИЗО №1 «Кресты». С 2014 по 2019 год бизнесмен, по версии правоохранительных органов Литвы, являясь главой и акционером Overseas Baltic, незаконно вывел средства со счетов компании, когда та начала процедуру банкротства, якобы похитив в итоге свыше €1 млн. В начале марта 2022-го суд в Клайпеде заочно заключил под стражу коммерсанта, который на тот момент уже пару лет постоянно проживал в Санкт-Петербурге.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», господин Гордеев через своих представителей обратился в Главное управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ с ходатайством об отказе в экстрадиции.

Защита предпринимателя обосновывает свою просьбу тем, что в рамках настоящего дела были нарушены уголовно-процессуальные нормы, которые, как полагают адвокаты, препятствуют выдаче предпринимателя. В частности, отметила в разговоре с «Ъ Северо-Запад» адвокат Дарья Руденко, даже если предположить обоснованность обвинений, срок давности привлечения ее доверителя к ответственности уже истек.

Защитники также обращают внимание, что ранее действовавший двухсторонний договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» утратил силу 21 января 2025 года.

«Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска отметила, что поддержание тесного правового сотрудничества с Россией более не соответствует интересам Литвы, особенно в свете изменившейся геополитической ситуации. Соответственно, в рассматриваемой ситуации отсутствуют как двухсторонний договор с Литовской Республикой, так и предпосылки для применения принципа взаимности»,— говорится в обращении в адрес надзорного ведомства (документ имеется в распоряжении редакции «Ъ Северо-Запад»).

Сам господин Гордеев считает, что его преследование было инициировано гражданином Швеции Лейфом Лундом и имеет своей целью принудить бизнесмена подписать мировое соглашение по давнему хозяйственному спору.

Как выяснил «Ъ Северо-Запад», компаний под названием Overseas Baltic существовало две: одна находится в юрисдикции Литвы и уже ликвидирована, другая — в Латвии, и существует, однако ее акции арестованы. Предприятие занималось в том числе морскими контейнерными перевозками и в былые годы входило в Литве в десятку крупнейших в своей отрасли: география же клиентской базы охватывала не только страны Балтии, но и Белоруссию и Россию.

В конце нулевых Overseas Baltic договорилась с фирмой из Швеции организовать совместный агентский бизнес по контейнерным перевозкам через совместное предприятие (СП), где латвийским и шведским партнерам полагалось 40 и 30% долей соответственно. Оставшиеся проценты должны были перейти тайваньской контейнерной линии. Однако за несколько лет этого так и не произошло. В Overseas Baltic заявили, что впоследствии шведская сторона стала настаивать на актуальности подписанного документа, несмотря на то что на тот момент оферта по созданию СП давно истекла, и претендовать на существенно большие доли.

Про упомянутое мировое соглашение между сторонами Александр Гордеев заявил, что оно для него не просто экономически невыгодное, но и в целом «кабальное».

Адвокаты коммерсанта в своем обращении подчеркивают, что, помимо всего, необходимо учитывать «существующую дискриминацию в отношении лиц российского происхождения в Литве» и что их доверитель в связи с этим имеет все основания просить убежища в России. Так, у господина Гордеева, уроженца Ростовской области, статус негражданина Латвии (латв. nepilsoni — особая категория лиц, которые на 1 июля 1992 года постоянно проживали в Латвии, но не имеют гражданства этой страны. Им выдается «паспорт негражданина» и присваивается особый правовой статус с рядом специфических прав и ограничений.— «Ъ Северо-Запад»).

«В совокупности с "заказным" и искусственно созданным характером уголовного преследования во внимание необходимо принимать факты социально-политической ситуации в Литовской Республике в разрезе ущемления прав "неграждан Латвии" и дискриминации лиц российского происхождения по признаку национальности»,— сказано в ходатайстве.

Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ. В июле выданный ему на пять лет вид на жительство истек. 66-летний бизнесмен был задержан в отделе оформления разрешений на временное проживание в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России. Защита опасается, что в Латвии ему также может грозить преследование за поддержку СВО, куда, по собственному признанию, он бы и сам отправился, если бы не возраст.

