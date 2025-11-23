В Татарстане тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 1,7% с 2026 года
В Татарстане с января 2026 года произойдет повышение тарифов на 1,7%. Соответствующую информацию привел председатель Госкомитета республики по тарифам Ренат Гайнутдинов, передает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рост связан с повышением ставки НДС и снижением порога выручки. Ренат Гайнутдинов также отметил, что индексация тарифов будет перенесена на 1 октября, что потребует учитывать рост затрат с начала года в четвертом квартале.