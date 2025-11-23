Орешкин: несколько недружественных стран предложили восстановить связи с Россией

У российской делегации «было много конструктивного общения» с участниками саммита G20 в ЮАР, сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, несколько недружественных стран предложили восстановить экономическое сотрудничество с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали»,— сказал господин Орешкин на пресс-конференции по итогам саммита (цитата по «РИА Новости»).

Некоторые участники саммита предлагали реализовать совместные проекты с Россией, отметил Максим Орешкин. «Это была не одна или две страны, с которыми удалось обсудить эту повестку»,— добавил он. Других деталей господин Орешкин не привел.

В этом году встреча представителей стран G20 впервые прошла в Африке. В итоговой декларации участники форума осудили терроризм во всех его проявлениях, призвали продолжить борьбу со стихийными бедствиями и содействовать обеспечению энергетической безопасности.