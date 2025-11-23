В Татарстане главу фирмы подозревают в уклонении от уплаты 27 млн рублей налогов

Руководитель ООО «Газ-Автоматика» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 27 млн руб. путем внесения в отчетные документы заведомо ложных сведений о фиктивных хозяйственных операциях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, в 2021–2023 годах директор компании предоставляла в налоговые органы недостоверную информацию о взаимоотношениях с 15 контрагентами, что позволило ей избежать уплаты НДС и налога на прибыль. В ходе совместных мероприятий УЭБиПК МВД и УФНС по Республике Татарстан были собраны доказательства правонарушения.

В рамках дела наложен арест на автомобиль обвиняемой стоимостью 40 млн руб. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Влас Северин