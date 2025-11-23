«Зенит» вышел на первое место турнирной таблицы РПЛ после победы над «Пари НН»

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над нижегородским «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») в матче 16-го тура Российской премьер-лиги и возглавил турнирную таблицу. Встреча на стадионе «Совкомбанк Арена» в столице Приволжья завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок ФК «Зенит» Вендел

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок ФК «Зенит» Вендел

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Нападающий Максим Глушенков открыл счет на 48-й минуте игры. На 69-й минуте преимущество «Зенита» удвоил полузащитник сине-бело-голубых Вендел. Арбитром матча выступил Инал Танашев.

После 16 сыгранных туров петербургский клуб набрал 33 очка и вышел на первое место в чемпионате. «Пари НН» с восемью очками занимает 16-ю позицию. «Краснодар», имеющий равное количество очков с «Зенитом», сыграет с «Локомотивом» в заключительном матче тура.

Артемий Чулков