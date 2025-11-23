На оказание услуг по профессиональной комплексной уборке для нужд АО «Казань Арена» выделили 21,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ На уборку стадиона «Ак Барс Арена» в 2026 году выделили 21,4 млн рублей

Исполнителю предстоит обеспечить ежедневную чистоту внутренних помещений и наружных территорий футбольного стадиона «Ак Барс Арена», включая трибуны, VIP-ложи, скайбоксы, санузлы, офисные помещения, стилобат, досмотровые павильоны и прилегающую территорию.

В перечень работ также входит механизированная и ручная уборка полов, мойка остекления, чистка ковровых покрытий, уборка и дезинфекция санузлов, вывоз мусора, а также уборка снега и посыпка противогололедными реагентами в зимний период. Для выполнения задач требуется ежедневное присутствие на объекте не менее 30 сотрудников.

Работы должны выполняться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Акционерное общество «Казань Арена». Источником финансирования являются средства, полученные в рамках договора доверительного управления.

Влас Северин