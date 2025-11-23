«Салават Юлаев» в гостях выиграл у нижнекамского «Нефтехимика»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между клубами «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Салават Юлаев» (Уфа) закончился со счетом 1:3 в пользу гостей.

Уфимцы перед матчем имели три поражения подряд — ярославскому «Локомотиву», «Сочи» и астанинскому «Барысу». С такой же статистикой к игре подходили нижнекамцы — они уступили тольяттинской «Ладе», екатеринбургскому «Автомобилисту» и казанскому «Ак Барсу».

В очном противостоянии между «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым» на старте сезона была ничья: 25 октября со счетом 2:1 победила команда из Башкирии, а 7 ноября сильнее оказались хоккеисты из Татарстана (1:0).

Тем не менее, общее состояние команд перед третьей игрой на льду «Нефтехим Арены» выставляло фаворитами хозяев площадки, так как клубы находятся в разных частях турнирной таблицы. «Нефтехимик» после 30 игр с 31 баллом находился на пятом месте в Восточной конференции КХЛ, а «Салават Юлаев» располагался в «подвале», с 23 очками в 28 играх занимая 10 место.

Сегодняшний матч начался с преимущества гостей благодаря двум удалением в составе нижнекамцев. Использовать большинство уфимцы не смогли, а вот хозяева под занавес первой трети открыли счет: точный бросок с «дальнего пятака» удался Никите Хоружевому. Ассистентами стали Илья Пастухов и Иван Николишин.

Уже на четвертой минуте второго периода «Салават Юлаев» получил хороший шанс отыграться: нижнекамский нападающий Матвей Надворный получил большой пятиминутный штраф за толчок на борт Артема Горшкова. Распорядиться преимуществом «юлаевцы» не смогли: в чужой зоне шайба не задерживалась, хозяева даже больше угрожали воротам Семена Вязового. За две минуты до конца пятиминутного штрафа составы сравнялись — за подножку на скамейку отправился уфимский форвард Александр Жаровский. Более того, через 50 секунд «Салават Юлаев» вовсе оказался втроем против четверых — команда получила двухминутное удаление за нарушение численного состава.

«Салават Юлаев» выстоял в игре «три на четыре», а когда игра перешла в формат «четыре на пять» удачно сыграл только что вышедший на лед Александр Жаровский — перехватив шайбу в своей зоне, он прорвался по левому флангу в зону «Нефтехимика» и отдал пас под бросок Владислава Ефремова, который двигался по «параллельному курсу». Бросок Ефремова в одно касание оказался точным, 1:1. Это его седьмой гол в сезоне, а для Жаровского голевая передача оказалась десятой с начала чемпионата.

Во второй половине периода «Нефтехимик» получил шанс выйти вперед — в течение минуты у уфимцев удалились Григорий Панин и Дин Стюарт. Но реализовать большинство хозяева не смогли.

Зато в начале третьего периода забить в большинстве сумел «Салават Юлаев». На третьей минуте неотразимый бросок нанес Александр Жаровский, голевыми передачами ему помогли Владислав Ефремов и Девин Броссо. Теперь у 18-летнего нападающего 7 голов и 10 голевых передач в 21 матче, что делает его лучшим бомбардиром «Салават Юлаева» в текущем розыгрыше.

Третьей шайбы «юлаевцам» пришлось ждать меньше минуты — через 46 секунд точный щелчок от синей линии удался Григорию Панину (ассистент — Артем Горшков), 3:1.

«Нефтехимик» попытался перевести игру в чужую зону во второй половине третьего периода, воспользовавшись удалением защитника Ярослава Цулыгина. Но грамотные действия в меньшинстве («Салават Юлаев» является лучшим клубом лиги по этому показателю) и надежная игра Семена Взяового в воротах (всего за матч он отразил 31 бросок в створ) не позволили нижнекамцам сократить отставание. Не привели к успеху и тайм-аут с заменой голкипера на шестого полевого игрока.

Следующий соперник «Салавата Юлаева» — астанинский «Барыс», игра состоится 27 ноября в Уфе. До этого клубы встречались два раза, обменявшись победами с одинаковым счетом 2:1.

Идэль Гумеров