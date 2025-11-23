Трое детей и водитель иномарки разбились в ДТП на трассе Иркутской области

В Иркутской области водитель иномарки и трое детей погибли в ДТП. Авария произошла сегодня днем на 1548 км трассы Р-255 «Сибирь», сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, водитель Toyota Vista врезался в металлическое ограждение и выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовым MAN. От полученных травм на месте скончались водитель легковушки и три его пассажира: дочери в возрасте двух и 10 лет, а также их знакомая 10 лет.

В областном СУ СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура региона поставила на контроль ход его расследования.

Александра Стрелкова