Петербурженка Каюмова победила в упражнениях на брусьях на юниорском чемпионате по гимнастике

Первое место в упражнениях на брусьях на юниорском чемпионата мира по спортивной гимнастике, проходящем в Маниле, заняла 15-летняя гимнастка из Санкт-Петербурга Милана Каюмова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация гимнастики России Фото: Федерация гимнастики России

Юная гимнастка набрала 13,933 балла. Второе место заняла Луция Пилярова из Словакии с результатом в 13,800 балла, а третье — Кэролайн Моро из США, получившая 13,333 балла.

Помимо Миланы Каюмовой Россию на турнире представляет москвич Арсений Духно, накануне завоевавший золотую медаль в личном многоборье.

Артемий Чулков