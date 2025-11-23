В Екатеринбурге скончался журналист Борис Тимофеев

В Екатеринбурге в возрасте 86 лет скончался Борис Тимофеев, более 25 лет проработавший в газете «Уральский рабочий». О его смерти сообщили в Свердловском творческом союзе журналистов.

Фото: Свердловский творческий союз журналистов

Борис Тимофеев окончил факультет журналистики Уральского государственного университете в 1961 году, после чего был распределен в Красноярск и три года отработал в Сибири. Затем вернулся на Урал и 12 лет работал в газете «На смену!», где возглавлял отдел коммунистического воспитания молодежи.

С 1976 по 2002 год Борис Тимофеев работал в газете «Уральский рабочий». За это время он был литературным сотрудником, заведующим отделом пропаганды и отделом партийной жизни, обозревателем. Затем до 2008 года проработал в еженедельнике «Товарный рынок» и ушел на пенсию.

«За какое дело или тему не брался Борис Петрович, он вникал в суть досконально, коллеги не знали случая, чтобы он в чем-либо не разобрался и допустил ошибку. Докапывался до таких деталей, что поражало даже профессионалов тех отраслей, которых касалось его перо»,— указано в сообщении Союза журналистов.

Анна Капустина