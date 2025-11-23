Союз биатлонистов определил состав сборной Альфа-Банк Кубка в Ханты-Мансийске

Союз биатлонистов России (СБР) определил состав сборной, которая будет участвовать в Альфа-Банк Кубке Содружества, который с 1 по 8 декабря пройдет в Ханты-Мансийске. Список опубликовали на сайте Союза.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Окончательный состав СБР должен представить в Министерство спорта самое позднее за неделю до старта, поэтому при его определении мы не могли учитывать результаты ханты-мансийского этапа Альфа-Банк Кубка России»,— пояснил вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев.

В мужскую сборную войдут Кирилл Бажин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Роман Канаровский, Рустам Каюмов, Ярослав Конкин, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Малюгин, Никита Поршнев, Егор Прокудин, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Михаил Стребко, Даниил Усов, Карим Халили.

Женскую сборную составят Маргарита Болдырева, Елизавета Бурундукова, Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Ксения Караман, Юлия Коваленко, Виктория Метеля, Светлана Миронова, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Екатерина Суханова, Инна Терещенко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

С 20 по 24 ноября в Ханты-Мансийске проходят открытые региональные соревнования «Этап Ланта GV Gold Кубка Международной лиги клубного биатлона». В нем принимают участие спортсмены из России и Беларуси: победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Анна Капустина