Келлог допустил, что мирный план США может измениться из-за России

Россия может потребовать изменения в американском плане мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News. Он отметил, что российская сторона, вероятно, выдвинет свои требования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Господин Келлог добавил, что Украине придется принять сложные решения, особенно в части гарантий безопасности, которые потребуют дополнительных документов. План из 28 пунктов будет дорабатываться в ближайшую неделю, а президент США Дональд Трамп установил дедлайн на 27 ноября для согласия Киева.

План США включает признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности украинских войск. Над документом работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять господина Трампа Джаред Кушнер, консультировавшиеся с Кириллом Дмитриевым.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила документ от Вашингтона и рассматривает его как возможную основу для урегулирования конфликта. Однако украинский президент Владимир Зеленский считает, что план нуждается в доработке, с чем согласны европейские лидеры, направившие США свой вариант соглашения.