Великобритания представила госпрограмму по добыче редкоземов

Власти Великобритании представили стратегию обеспечения страны критически важными минералами. Она предусматривает снижение зависимости от иностранных поставщиков и расширение собственного производства. Как следует из опубликованного правительством документа, власти хотят, чтобы к 2035 году 10% спроса на такое сырье обеспечивалось за счет собственной добычи и производства и еще 20% — за счет переработки.

В настоящее время Великобритания обеспечивает лишь 6% необходимого ей объема критически важных минералов, включая редкоземельные металлы. Для увеличения этой доли планируется нарастить объемы производства, в первую очередь лития, никеля, вольфрама и редкоземов. Ожидается, что страна сможет производить к 2035 году не менее 50 тыс. тонн лития. Для поддержки британских предприятий, которые будут заниматься производством или переработкой критически важных минералов, правительство выделяет 50 млн фунтов.

Кроме того, британские власти намерены добиться, чтобы закупки конкретного критически важного минерала из каждой отдельной страны не превышали 60% необходимого Великобритании объема. Сейчас Китай контролирует 70% глобальной добычи редкоземов и 90% их переработки, что, как указывает правительство, делает Великобританию уязвимой, особенно в условиях постоянного роста спроса на такое сырье.

Алена Миклашевская