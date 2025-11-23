АСВ требует взыскать с пермской инвесткомпании более 13 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края возбудил производство по исковому заявлению АО «Проинвестбанк» в лице его ликвидатора — «Агентства по страхованию вкладов» — к ООО «Пермская инвестиционная компания». Согласно картотеке суда, общая сумма требований АСВ к обществу составляет 13,3 млн руб. Подробности исковых требований в определении суда не уточняются.

Пермское ООО «ПИК» занимается арендой и управлением имуществом с 2009 года. Единственным учредителем и гендиректором общества является Виталий Измалков, который, согласно Rusprofile, ведет деятельность на территории Москвы.

Напомним, в апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. В соответствии с решением апелляционной инстанции, банк должен быть принудительно ликвидирован. Ликвидатором было назначено АСВ, которое до этого контролировало процедуру банкротства. Согласно отчетности АСВ, на дату отзыва лицензии кредиторская задолженность банка составляла более 1,3 млрд руб. (свыше 811,59 млн руб. приходилось на вклады физических и юридических лиц).