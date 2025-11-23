Елки наряжаются в винтаж

Россияне начали активно закупаться елочными игрушками. За год минимальный набор украшений подорожал на 13% по сравнению с 2024-м. Сейчас цена составляет 5,2 тыс. руб., сообщили в сервисе «Чек индекс». На маркетплейсах все чаще заказывают фигурки вместо стеклянных шаров. Самым востребованным товаром в своей категории в этом сезоне стали лошадки — это символ наступающего года, следует из данных AliExpress СНГ. В тройке лидеров также: деревянные игрушки на елку и декор в стиле винтаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Покупатели также выбирают наборы из четырех фигурок ангелов или коробку с дюжиной щелкунчиков. Интерес к новогодней тематике у россиян проявился за три месяца до самого праздника, отметил руководитель категории «Мебель и интерьер» на «Авито» Никита Ткачев: «В этом году спрос на игрушки, елки, новогодние товары начал уже с октября расти, чего раньше не бывало. Люди начинают относиться к Новому году иначе. Если раньше просто покупали набор каких-то непонятных игрушек, чтобы украсить елку на последнюю неделю декабря, то сейчас люди уже озадачились интерьером, атмосферой, пытаются вложить душу в процесс украшения дома.

В Москве все чаще ищут необычные, персонализированные, качественные игрушки: с ручной росписью, с фотографиями семьи, какие-то тематические фигурки. Мы видим огромный спрос на работы локальных ремесленников, винтажные, советские игрушки, которые просто в огромном тренде и пользуются безумной популярностью, и за них люди очень большие деньги отдают. Кажется, что у людей есть большой запрос на праздник. Средняя цена одной игрушки сейчас уже достигла 1,2 тыс. руб.».

Если для встречи 2025 года самым популярным украшением был пышный роскошный бант, в этом сезоне россияне выбирают для декора тканевые сервировочные подставки в виде елок, а также искусственные грозди ягод и деревянные фигурки паровозов. Интересно, что многие ищут идеи для традиционных образов в программах искусственного интеллекта, отметила художник-декоратор Кристина Агеева: «Многие черпают вдохновение именно в образах, созданных искусственным интеллектом. Параллельно с этим я замечаю, насколько сильно идет возрождение искусства во всех его проявлениях. Люди чувствуют большую потребность в идеях, созданных именно человеком.

Главный тренд сегодняшнего времени — взаимосвязь человека и технологии. С одной стороны, искусственный интеллект формирует новый визуальный код, но, с другой стороны, общество возвращается к настоящему, к ручной работе. Между этими двумя плюсами рождаются самые, наверное, интересные решения сезона. Именно контраст сегодня выглядит свежо и привлекает внимание. Сейчас художники, декораторы, дизайнеры переосмысливают прошлое, создавая уже новые образы, которые основываются на идеях, созданных в доцифровое время».

Самый яркий тренд этого сезона — мода на советские елочные игрушки. Причем эстетику СССР неожиданно открыли для себя европейцы. Старые стеклянные шары и шишки активно скупают винтажные магазины в Берлине, Варшаве и Лондоне. Международный маркетплейс Etsy разослал байеров на белорусские и российские барахолки. А креативный директор Dior опубликовал в соцсетях фото россыпи елочных игрушек, таких же как в коробке на антресолях в каждой российской семье.

Ретро снова актуально, его цитируют в мировом дизайне, пояснила дизайнер интерьера Ирина Макарова: «Советский модерн — это новое прочтение этой стилизации. Что-то уютное, что-то теплое. Если мы говорим про оформление в целом, то в будущем году будет актуальна теплая цветовая гамма. Это красные оттенки, оттенки охры, рыжий, желтый, больше золота, потому что следующий год — год Красной огненной лошади. Соответственно, в эту сторону мы тоже активно смотрим. Как и в прошлом году, сохраняется тенденция к экологическим материалам, к натуральным текстурам: шары из войлока, баранки на елке с ленточками».

У европейских коллекционеров самой ценной елочной игрушкой советских времен считается фигурка космонавта на прищепке. Такую на «Авито» можно купить за 1 млн руб.

Светлана Белова