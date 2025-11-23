Петербуржцы осенью чаще всего бронировали квартиры для путешествий в Подмосковье

Жители Санкт-Петербурга осенью 2025 года чаще всего бронировали жилье для путешествий по России в Московской области — на нее пришлось 15% от общего объема бронирований. Такими данными с «Ъ Северо-Запад» поделился сервис «Авито Путешествия».

Второе место заняла Ленинградская область (13%), третье — Краснодарский край (8%). В сегменте загородного отдыха первую строчку заняла Карелия с 48% всех бронирований. Кроме того, в топ вошли Краснодарский край (6%), Новгородская, Псковская и Московская области (по 5%).

Средняя стоимость аренды квартиры составляла 5,4 тыс. рублей в сутки, загородного дома — 11,1 тыс. рублей.

Артемий Чулков