Биткойн проиграл в тарифной войне

Курс биткойна продолжил снижение, упав за неделю на 10,3%, едва удержавшись выше отметки $80 тыс. Падение затронуло и другие ведущие криптовалюты. Основным фактором давления эксперты называют макроэкономическую нестабильность, из-за которой надежды инвесторов на постепенное снижение ставки ФРС не оправдались. В случае сохранения текущей тенденции биткойн может обвалиться и до уровня $65–68 тыс., при котором валюту массово скупали в 2024 году. Для возобновления роста рынку необходим сильный сигнал о более существенном снижении ставки ФРС.

За прошедшую неделю падение курса биткойна (ВТС) ускорилось — по данным Investing.com, ведущая криптовалюта подешевела еще на 10,3%, достигнув к 21 ноября отметки $80,6 тыс. Таким образом, стоимость биткойна стала еще ближе к отметке годового минимума в $74,6 тыс., который был зафиксирован в начале апреля. Тем не менее «быки» не дали курсу биткойна упасть ниже $80 тыс., а в ходе субботних и воскресных торгов стоимость валюты выросла до $86,4 тыс.

Недельное падение стоимости биткойна сопоставимо с динамикой второй по величине криптовалюты — за неделю стоимость Etherum (ЕТН) снизилась на 12%, а 21 ноября цена Etherum и вовсе опускалась до $2,63 тыс. Курсы других криптовалют также значительно снизились. Cardano за неделю подешевела на 18,3%, Ripple и Solana — на 9%.

«Падение биткойна стало самым заметным за последние месяцы, и причины лежат прежде всего в макроэкономике»,— говорит аналитик Neomarkets KZ Олег Калманович.

Главным фактором давления на криптовалюты выступают «тарифные войны», развернутые новой американской администрацией, считает эксперт.

«Они ускорили инфляцию и фактически не позволили ФРС снижать ставки теми же темпами, что регуляторы Европы,— указывает господин Калманович.— Лишь в сентябре—октябре американский регулятор начал мягкое снижение ставки по 0,25 процентного пункта на каждом заседании, тогда как рынки изначально закладывали пять-шесть снижений ставок за год».

В то же время по стоимости криптовалют сильно ударил шатдаун американского правительства, отмечают эксперты. Данные по рынку труда и инфляции не публиковались, что вынудило американского регулятора относиться к снижению ставки еще более осторожно, что также не способствовало стабилизации рынка криптовалют.

При этом активный рост биткойна в период обновления исторических максимумов в $120–125 тыс. оставил высокую концентрацию длинных плеч, отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. «Когда цена начала корректироваться, сработал привычный каскад ликвидаций, автоматическое закрытие убыточных позиций усилило падение и создало тот самый эффект провала ликвидности»,— заявляет госпожа Николаева.

По мнению экспертов, если темпы снижения ставки ФРС останутся на том же уровне, коррекция биткойна уйдет до отметки $60–65 тыс. «Именно при такой цене в 2024 году биткойн активно покупали институциональные инвесторы»,— напоминает Алена Николаева.

По мнению участников рынка, криптовалюта по-прежнему остается популярным и востребованным активом. Однако для роста курса биткойна американский регулятор должен послать инвесторам сигнал о готовности к более резкому снижению ставки. При этом стабилизация на американском рынке, а также урегулирование внешнеэкономических отношений ускорили бы восстановление курса криптовалют. «Мы продолжаем наблюдать расширение институционального участия, рост ликвидности и ускорение реального внедрения технологий в сфере платежей, DeFi и инфраструктуры Web3,— указывает гендиректор Bitget Грейси Чен.— Эти фундаментальные факторы говорят о спросе на криптовалюту куда больше, чем любое ценовое колебание».

В то же время, как указывает Олег Калманович, для смены настроений на рынке и возобновления уверенного спроса на биткойн со стороны инвесторов валюте «важно нарушить структуру текущего снижения» и вернуться как минимум на уровень $106 тыс. «Если в ближайшие дни цена не удержится выше $80 тыс., рынок может быстро сместиться к следующей сильной исторической поддержке на уровне около $68 тыс.»,— указывает эксперт.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев