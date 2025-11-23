В Дагестане выявили 16 нелегальных трудовых мигрантов из Африки

Полицейские выявили в поселке Ленинкент 16 иностранных граждан из Камеруна, Того и Мавритании, которые незаконно работали грузчиками в одном из столичных торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работодатель иностранных граждан не подал в установленный законом срок в полицию уведомления о заключении соответствующих договоров с работниками. Таким образом, в действиях руководства торгового цента усматриваются

признаки правонарушения по ч.3 ст.18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).

Мария Иванова