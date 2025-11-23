В Кабардино-Балкарии достраивают водопровод для жителей села Жемтала

Строительство водопровода в сельском поселении Жемтала Черекского района планируют завершить до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Новая ветка протяженностью более 4,4 км заменит изношенный водопровод, проложенный в начале 1970-х годов. Отмечаются, что используемые при строительстве полимерные трубы повышенной прочности значительно уменьшают вероятность аварийных ситуаций.

После завершения работ качественным водоснабжением будут обеспечены около 3 тыс. человек.

Мария Иванова