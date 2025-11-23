Главный судебный пристав Прикамья определился с первым замом

Врио первого заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (ГУ ФССП) стал капитан внутренней службы Сергей Попов. Ранее он был простым замглавы службы.

Господин Попов окончил Балтийский институт экологии, политики и права. Работал в ООО «Кольская горно-металлургическая компания», с января 2013 года проходил службу в УФССП по Мурманской области, последняя занимаемая должность — старший судебный пристав Печенгского района.

Прежний первый замруководителя ГУ ФССП Умар Саидов в начале года занял аналогичную должность в управлении по Ставропольскому краю.

Напомним, что с июня 2024 года ГУ ФССП по Пермскому краю возглавил бывший руководитель УФССП по Мурманской области Александр Малюшкин.