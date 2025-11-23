Главный судебный пристав Прикамья определился с первым замом
Врио первого заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (ГУ ФССП) стал капитан внутренней службы Сергей Попов. Ранее он был простым замглавы службы.
Фото: 2Gis
Господин Попов окончил Балтийский институт экологии, политики и права. Работал в ООО «Кольская горно-металлургическая компания», с января 2013 года проходил службу в УФССП по Мурманской области, последняя занимаемая должность — старший судебный пристав Печенгского района.
Прежний первый замруководителя ГУ ФССП Умар Саидов в начале года занял аналогичную должность в управлении по Ставропольскому краю.
Напомним, что с июня 2024 года ГУ ФССП по Пермскому краю возглавил бывший руководитель УФССП по Мурманской области Александр Малюшкин.