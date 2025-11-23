Стюардессу «Уральских авиалиний» осудили на 7 лет за фейки о ВС РФ

Видновский городской суд признал Варвару Волкову виновной в публичном распространении ложной информации про ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе московских судов. По данным СМИ, она работала стюардессой в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области

Волковой назначили наказание в виде семи лет в колонии общего режима. Ей запретили создавать и администрировать сайты в интернете на три года.

Суд установил, что Волкова разместила ложную информацию о действиях российской армии в чате жителей деревни Сапроново (Московская область) в мессенджере Telegram. «Она сообщила, что ВС РФ якобы совершают насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов»,— указали в пресс-службе.

Анна Капустина