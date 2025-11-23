Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директор Самарского металлургического колледжа погиб в ДТП

Директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев погиб в ДТП. Информация об этом опубликована на странице колледжа во «ВКонтакте». 

Трагедия произошла в пятницу, 21 ноября, в Волжском районе Самарской области. Недалеко от села Дубовый Умет столкнулись автомобили Kia Rio, Lada Granta и Lada Priora. На месте погибли два человека — Николай Мальцев и его родственник.

Николай Мальцев занимал должность директора Самарского металлургического колледжа с сентября 2023 года. 

Сабрина Самедова