Директор Самарского металлургического колледжа погиб в ДТП

Директор Самарского металлургического колледжа Николай Мальцев погиб в ДТП. Информация об этом опубликована на странице колледжа во «ВКонтакте».

Трагедия произошла в пятницу, 21 ноября, в Волжском районе Самарской области. Недалеко от села Дубовый Умет столкнулись автомобили Kia Rio, Lada Granta и Lada Priora. На месте погибли два человека — Николай Мальцев и его родственник.

Николай Мальцев занимал должность директора Самарского металлургического колледжа с сентября 2023 года.

Сабрина Самедова