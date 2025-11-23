Экс-начальник судебных управлений ДНР и Крыма Керим Акуев попросился на СВО

Фигурант коррупционного дела Керим Акуев направил в Минобороны заявление о заключении контракта для поступления на военную службу. Мужчина возглавлял управление судебного департамента в ДНР, а ранее — в Республике Крым. Подсудимый просил отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей, чтобы отправиться на СВО, но суд оставил Керима Акуева в СИЗО до 10 января 2026 года. Данные опубликованы в системе «Правосудие».

Уголовное дело о передаче взяток должностным лицам в Республике Крым слушает Темрюкский райсуд Краснодарского края. Керима Акуева обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в посредничестве при взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). В качестве подсудимых привлекаются предполагаемые взяткодатели Алексей Голощапов, Олег Сергиенко и Александр Морозов (ст. 291 УК РФ), а также посредники Тагир Рамазанов и Андрей Сегедов (ст. 291.1 УК РФ). Подсудимую Лину Прокудину обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, Керим Акуев в 2021 году передал неустановленному лицу 2 млн руб. за вынесение Верховным судом Крыма решения в споре о правах на объект недвижимости. Еще один коррупционный эпизод связан с предполагаемым получением Акуевым откатов от застройщиков за подряды на ремонт задний судов в Крыму в 2021–2022 годах. Керим Акуев возглавлял управления судебного департамента в Ставропольском крае, на Сахалине, с 2014 года — в Республике Крым. С августа по декабрь 2022 года он был руководителем судебного департамента при Верховном суде Донецкой народной республики (ДНР).

Анна Перова, Краснодар