Трамп обвинил в предательстве демократов, призывавших военных к мятежу

Президент США Дональд Трамп обвинил в предательстве конгрессменов и сенаторов от Демократической партии, которые призывали военных не подчиняться его приказам.

Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Дональд Трамп

«Предатели, которые приказали военным не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас, а не распространять фейковые новости, пытаясь объяснить, что их слова были в порядке вещей»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп назвал произошедшее «мятежом на высшем уровне» и добавил, что это тяжкое преступление. По его словам, другого толкования словам конгрессменов быть не может. В следующей публикации президент США заявил, что многие юристы сходятся с ним во мнении по этому вопросу.

18 ноября сенатор США от штата Мичиган Элисса Блэр Слоткин опубликовала в X ролик. В нем политики призвали американских военных не подчиняться любым «незаконным приказам» Дональда Трампа. Они также заявили, что администрация американского президента настраивает военных против народа и угрожает принципам конституции США.

Как пишет агентство Reuters, американский президент после публикации ролика заявил, что подобные преступления наказываются «смертной казнью». В результате ведущие демократы в Конгрессе связались с полицией Капитолия США, чтобы обеспечить безопасность своих коллег. Многие республиканцы промолчали по этому поводу. Однако позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп не собирается казнить политиков, выступивших с призывами к военным.