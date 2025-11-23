Во все тяжкие

Ущерб от экономических преступлений достиг рекорда за четыре года. По данным МВД России, с января по сентябрь убытки от финансовых махинаций превысили 266 млрд руб. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Всего за три квартала было зарегистрировано около 89 тыс. подобных преступлений. Большинство — тяжкие и особо тяжкие. Одним из самых громких разбирательств за последнее время стало дело против бывших владельцев аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. В конце октября по требованию Генпрокуратуры суд обязал их выплатить государству свыше 3 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В будущем статистика по экономическим преступлениям будет только расти, считает правозащитник в сфере предпринимательства Александр Хуруджи: «Достаточно большой вес в этом показателе занимают все крупные экономические дела, все они попали в статистику. Государство, хотя и с некоторым опозданием, но научилось бороться с мошенниками, которые вымогали и выманивали деньги у наших граждан. Тут вопрос массовости, это все попадает в статистику. Мой прогноз: дальнейший рост как качества раскрываемости, так и объема в финансовом выражении.

Кроме безналичных денег появились цифровые активы, крипта, все это вносит вклад в статистику. Доля наличных в экономике уменьшилась. Мы видим наличные в статистике, которая касается взяток, но они попадают в другую категорию — коррупционной направленности преступлений. Если мы говорим про экономические преступления, они в основном связаны с нанесением ущерба либо государству, либо гражданам, но это, как правило, все-таки в рамках экономической деятельности».

На прошлой неделе правительственная комиссия поддержала инициативу Минюста об ужесточении наказаний за экономические преступления. Согласно одобренному законопроекту, верхние планки штрафов по 35 статьям Уголовного кодекса будут увеличены от полутора до пяти раз. Например, штраф за мошенничество в особо крупном размере вырастет с 1 млн руб. до 1,5 млн руб.

При этом подобные меры вряд ли снизят количество экономических преступлений, считает член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «У юристов существует такое мнение, что любые экономические преступления есть смысл наказывать рублем. Если исходить из этой логики, то, конечно, определенное отрезвляющее воздействие на потенциального взяткополучателя оказывает факт, что в случае привлечения его к ответственности суд применит в его отношении штраф, допустим, в десятикратном размере от суммы взятки. Но с точки зрения правосудия и его целей не имеет значения ответственность, имеет значение раскрытие тех или иных преступлений.

Я не говорил бы, что подобная мера сможет как-то повлиять на преступников в сфере экономики, я говорил бы о том, что она способна увеличить компенсацию государства от ущерба, который наносится этими экономическими преступлениями.

Снижение количества любого вида преступлений, в том числе экономической направленности, зависит от раскрываемости. Чем выше будет раскрываемость, тем лучше будет эффект.

В последние два-три года очень сильно увеличилось количество дел по взяткам, особенно это касается чиновников, в том числе из правоохранительной системы. Второе место, наверное, занимают налоговые правонарушения. Если налоговая недоимка составляет более 18 млн руб. с организации, то сразу же возбуждается уголовное дело».

По данным Центробанка, с января по июнь этого года объем подозрительных операций снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Сумма незаконно обналиченных средств в банковском секторе уменьшились на пятую часть, до почти 16 млрд руб. Также объем подозрительных трансакций по выводу капитала за рубеж сохранился на прошлогоднем уровне — 8,5 млрд руб., регулятор подчеркнул, что это минимальное значение за все время мониторинга.

Астон О'Салливан