Водитель скорой сбил пенсионерку под Томском
Сегодня около 13 часов в Северске Томской области водитель скорой медицинской помощи совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода. Автомобиль двигался с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Пострадавшая доставлена в больницу скорой медицинской помощи Томска. По данным правоохранителей, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Коммунистическом, 33.
Отмечается, что в салоне скорой находился пациент, который после ДТП был госпитализирован другой бригадой.