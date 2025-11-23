Водитель скорой сбил пенсионерку под Томском

Сегодня около 13 часов в Северске Томской области водитель скорой медицинской помощи совершил наезд на 73-летнюю женщину-пешехода. Автомобиль двигался с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

Пострадавшая доставлена в больницу скорой медицинской помощи Томска. По данным правоохранителей, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Коммунистическом, 33.

Отмечается, что в салоне скорой находился пациент, который после ДТП был госпитализирован другой бригадой.

Михаил Кичанов