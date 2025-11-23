Новый театр Камала в Казани стал победителем 8-й Международной премии «Золотой Трезини 2025» в номинации «Лучший реализованный проект общественного здания или сооружения», сообщается на сайте награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый театр Камала в Казани стал победителем премии «Золотой Трезини 2025»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Новый театр Камала в Казани стал победителем премии «Золотой Трезини 2025»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Авторы премии подчеркнули, что новый театр Камала не только выполняет свою основную функцию, но и служит многофункциональным культурным центром Казани.

Театр Камала — старейший национальный театр России, основанный в 1906 году. Первый спектакль на татарском языке был сыгран в том же году. В 1986 году на противоположном берегу озера было построено модернистское здание театра, которое для своего времени считалось инновационным и футуристичным. Отмечается, что новое здание продолжает эту традицию, отражая культурный и архитектурный дух современности.

Влас Северин