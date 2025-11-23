Житель Ленобласти пытался ограбить криптообменник с помощью страйкбольной гранаты

В Санкт-Петербурге задержан 21-летний житель Ленинградской области, угрожавший страйкбольной гранатой сотрудникам обменного пункта криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службах Северо-Западного округа войск Росгвардии и регионального ГУ МВД.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа войск Росгвардии

Попытка ограбления произошла 22 ноября в апарт-отеле на Херсонской улице. По данным ведомств, молодой человек вошел в помещение обменного пункта, привел в действие две гранаты и поджег дымовую шашку, после чего потребовал перевести всю имеющуюся криптовалюту на его электронный кошелек.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленника и оцепили место происшествия. Прибывшие взрывотехники установили, что гранаты были страйкбольными и не представляли опасности.

Грабителя доставили в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено дело о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Артемий Чулков