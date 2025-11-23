Естественный прирост населения в Екатеринбурге за год составил 733 человека

Естественный прирост населения в Екатеринбурге в 2025 году составил 733 человека. Об этом в ходе доклада о социально-экономическом развитии города рассказал директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Прядеин рассказал, что темпы роста экономики в 2025 году замедлились. Оборот крупных и средних предприятий в Екатеринбурге за 9 месяцев 2025 года увеличился на 6,2%.

Объем отгрузок товаров крупных и средних предприятий промышленности увеличился на 12,5%, объем отгрузки обрабатывающих производств – на 15%. Производства транспортных средств, бумаги, пищевых продуктов и напитков растут в опережающем темпе. Оборот розничной торговли вырос на 6,4% к объемам прошлого года.

В администрации прогнозируют рост отраслей экономики с опорой на производства, участвующие в импортозамещении.

За период с января по октябрь 2025 года было построено 1,224 млн кв. м жилья — это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего ожидается ввод 1,7 млн кв. м жилья, а до 2026 года — до 5 млн кв. м жилья.

За 9 месяцев 2025 года родилось 15 тыс. человек, ожидается, что к 2026 году население города вырастет до 1,627 млн человек.

«Положительные тенденции в экономике и социальной сфере будут сохранятся. Приоритеты нашей работы не меняются – это национальные цели, в частности развитие сети учреждений в социальной и сфере образования, в сфере благоустройства и модернизации городского транспорта»,— сказал Алексей Прядеин.

Анна Капустина