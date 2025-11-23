Нейросети проверят паспорт

ChatGPT стал просить подтвердить возраст с помощью документов и селфи. Некоторые англоязычные пользователи начали жаловаться, что получают от OpenAI письма, в которых содержится требование отправить фото себя и удостоверения личности. Происходит это, если система считает, что пользователю меньше 18 лет.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В то же время правомерность и безопасность подобной проверки сомнительна, считает соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян: «С юридической точки зрения это может быть не самой прозрачной практикой со стороны OpenAI. Потому что тот набор данных, которые они запрашивают, безусловно, можно использоваться для установления личности. Другое дело, что данные, которые получаются таким образом, всегда можно подделать, их всегда можно сгенерировать либо просто скачать из тех или иных источников и использовать уже для мошенничества и введения в заблуждение.

Запрос данных по электронной почте уже уходит из обихода и признается и неэффективной, и избыточной обработкой персональных данных. Потому информация, которая получается в виде фотографий, сканов документов, удостоверяющих личность, потом может использоваться и в противоправных целях. Мы все-таки не ожидаем таких действий со стороны глобальных уважаемых компаний, как минимум всегда есть риск, что эти данные могут утечь.

В том числе и российский закон "О персональных данных" смотрит на такую практику, мягко говоря, неодобрительно. И при определенном желании ее можно признать неправомерной. Даже безотносительно конкретных требований юрисдикций есть свои требования по технической защите персональных данных. Я не думаю, что OpenAI их все исполняет, потому что это достаточно ресурсоемко и недешево».

О внедрении такой функции OpenAI предупреждала еще в сентябре. Тогда сообщалось, что если чат-бот посчитает пользователя несовершеннолетним, он автоматически активирует специальный режим с возрастными ограничениями. При этом проверка возраста в данном случае вполне оправдана, считает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «Процедура KYC (Know Your Customer) — стандартная во всех сервисах, в которых важно определить возраст клиента или его резидентство, платежеспособность и множество других аспектов.

С момента, когда начались самоубийства среди подростков, депрессии за счет того, что чат выступал в качестве как бы психотерапевта, и множество других случаев, о которых мы постоянно читаем в СМИ, вполне логично, что ChatGPT решил определять возраст пользователей. Это включает, допустим, переписки какого-то эротического содержания, вопросы о суициде, все то, что опасно для подростков, и то, что должно быть для них ограничено.

Подтвердить возраст проще всего, предъявив паспорт. Конечно, пользователи, которые недовольны этим, имеют на это право, но в данном случае добро от ранжирования пользователей по возрасту превосходит степень неудобства, которую несет за собой предоставление паспортных данных ChatGPT. В конце концов, это такая же программа, как и банковский сервис или сервис по приобретению билетов, устанавливать к ней определенные критерии доступа — вполне логично и закономерно».

Поводом для внедрения таких ограничений стал иск против OpenAI в августе этого года. На компанию подали в суд родители подростка, который спланировал и совершил самоубийство с помощью GPT-4o.

Астон О'Салливан