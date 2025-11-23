В Чувашии в 2026 году построят два новых мусоросортировочных комплекса

Два новых мусоросортировочных комплекса планируется ввести в эксплуатацию в Чувашии в 2026 году. Они появятся в Батыревском и Моргаушском округах в рамках программы по перераспределению потоков отходов со старых полигонов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Внедрение новых мусоросортировочных комплексов и оптимизация старых полигонов должны повысить эффективность переработки и снизить экологическую нагрузку.

С 1 октября 2025 года отходы из Козловского округа направляются в Новочебоксарск, а из Цивильского, Красноармейского и Канашского округов — на новый комплекс в Канашском муниципальном округе.

Влас Северин