В Ставрополе полицейские разыскивают подростков после жалоб от местных жителей

В Северо-Западном районе Ставрополя полицейские проведут с молодежью профилактические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, жители указанного района жалуются, что компания молодых людей задевает прохожих, кроме того, подростки непристойно выражаются и резко реагируют на сделанные им замечания.

Полицейские намерены найти подростков и провести «профилактическую работу в целях недопущения подобных фактов».

Мария Иванова

