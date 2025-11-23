Полиция начала проверку после конфликта на Орджоникидзе в Саратове

Сотрудники полиции приступили к проверке по факту конфликта на ул. Орджоникидзе в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Конфликт произошел утром сегодня, 23 ноября. Его участниками стали несколько мужчин. К настоящему времени сведений из медучреждений о пострадавших не поступало.

На место происшествия выехали наряды группы быстрого реагирования. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и участников конфликта.

Павел Фролов