Мирный житель пострадал при обстреле Брянской области ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По словам господина Богомаза, в результате атаки легкие ранения получил мирный житель поселка, которому оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь. Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Кроме того, обстрел привел к пожару в одном из жилых домов. Осколки также повредили хозяйственную постройку и остекление в многоквартирном доме. На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.