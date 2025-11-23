Житель Астрахани стал фигурантом дела о насилии против полицейского

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении 30-летнего местного жителя уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант выразил недовольство законными действиями сотрудников полиции и применил насилие против одного из них на улице Савушкина в Ленинском районе Астрахани. Так, он обхватил стража порядка руками и повалил на землю.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов