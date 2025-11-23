Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Председатель самарской думы раскритиковал ход реконструкции Хлебной площади

Председатель думы Самары Сергей Рязанов заявил, что благоустройство Хлебной площади «далеко от завершения». Об этом Сергей Рязанов сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С момента моего последнего посещения здесь практически ничего не поменялось, и работы все также далеки от завершения. Замечания в том числе касаются укладки тротуарной плитки, монтажа освещения и соблюдения границ работ. Я знаю, что жители района очень ждут завершения благоустройства, поэтому контроль мы, безусловно, продолжим»,— написал председатель гордумы.

Благоустройство Хлебной площади в рамках программы «Народный бюджет Самарской области» должно было завершиться этой осенью, однако, по данным на конец октября, работы выполнены на 35%.

Дизайн-проект реконструкции предусматривает тротуарные дорожки, скамейки и урны, цветочные клумбы, систему автополива и систему уличного освещения. Главным функциональным арт-объектом пространства должен стать игровой комплекс «Ладья», отсылающий к одной из достопримечательностей и символов Самары — скульптурной композиции «Ладья» на набережной. На реализацию проекта выделено порядка 43 млн руб.

Сабрина Самедова