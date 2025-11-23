Цены стали расти медленнее

Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась с 9,01% в сентябре до 8,63% в октябре. Показатель на 0,92 процентного пункта выше, чем в РФ. В частности, яйца подорожали за месяц на 7,5%. Птицефабрики продолжили переносить затраты на корма, ветпрепараты и зарплаты работников в цены после годового снижения на 19,1%. Ремонты на отдельных нефтеперерабатывающих предприятиях РФ сказались на стоимости моторного топлива — бензин марки АИ-92 преодолел отметку в 59,5 руб. за 1 л. Укрепление рубля и сезонный фактор в числе причин снижения цен на зарубежные поездки на 17% за месяц. С соответствующим отчетом отделения Банка России по республике ознакомился «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Продукты питания

Сильнее всего за месяц подорожали яйца — на 7,55% (до 77 руб. за десяток, согласно Удмуртстату). «Для поддержания рентабельности птицефабрики продолжили переносить в цены накопленный рост затрат, в том числе на корма, упаковку, ветеринарные препараты и оплату труда»,— говорится в сообщении. При этом с февраля по август яйца подешевели, за год стоимость продукта снизилась на 19,14%. Это связано с ростом производства в целом по РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отделение Банка России по Удмуртии Фото: отделение Банка России по Удмуртии

Цены на плодоовощную продукцию за месяц выросли на 4,99%, за год — на 7,63%. Заметно подорожали помидоры (до 198,9 руб. за 1 кг), огурцы (до 120,8 руб.) и сладкий перец (279,9 руб.). «Это обусловлено сезонным фактором: овощи открытого грунта на рынке постепенно замещает тепличная продукция, производство которой дороже из-за расходов на обогрев и электричество»,— отметили в Банке России.

Финансовый регулятор обратил внимание на месячное снижение цен на оливковое масло (до 1,5 тыс. руб. за 1 л) за счет укрепления рубля, а также на сливочное масло (до 1 тыс. руб.), чему способствовало расширение предложения продукта из-за роста производства в стране. При этом год к году масло и жиры в целом подорожали на 0,54%.

В целом продовольствие в Удмуртии показало за 12 месяцев рост на 10,7%, за месяц — на 1,15%.

Непродовольственные товары

Сильнее всего за год подорожало моторное топливо — на 12,32%. Согласно разбивке Удмуртстата, бензин марки АИ-92 в октябре достиг цены 59,5 руб. за 1 л, АИ-95 — 64,2 руб., АИ-98 и выше — 88,5 руб. «Среди причин — сокращение предложения из-за проведения ремонта на отдельных нефтеперерабатывающих заводах в стране»,— объяснили в Банке России.

Заметно увеличились цены на трикотаж (+4,73% год к году), одежду и белье (+6,92%), парфюмерию и косметику (+7,12%). По данным финансового регулятора, рост связан с переносом производителями и поставщиками в стоимость продукции возросших затрат на материалы и сырье, а также на зарплаты работников и логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отделение Банка России по Удмуртии Фото: отделение Банка России по Удмуртии

В октябре сильнее всего подешевели чистящие и моющие средства (-4,54%), телерадиотовары (-2,59%) и стройматериалы (на 0,09%). В частности, согласно Удмуртстату, первая категория достигла цены 264,6 руб. за 1 л, телевизоры — 29,7 тыс. руб. за штуку, древесностружечные плиты — 323,6 руб. за 1 кв. м.

В целом непродовольственные товары в регионе за год подорожали на 5,4%, относительно сентября — на 0,96%.

Услуги

Заметнее всего в октябре снизились цены на услуги в сфере зарубежного туризма — относительно сентября сокращение на 17%, за год — на 2,2%. В Банке России такую динамику связывают с укреплением рубля. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным финансового регулятора, официальный курс доллара с 31 января по 31 октября изменился на 17,85%, с 98 руб. руб./$ до 80,5 руб./$.

Согласно данным Удмуртстата, поездка на отдых в Турцию в октябре составила 56,2 тыс. руб., в ОАЭ — 87,3 тыс. руб., в Египет — 70,4 тыс. руб. Стоимость отдыха в странах Средней и Юго-Восточной Азии варьировалась на отметке 62 и 87,7 тыс. руб. соответственно. Поездка в Беларусь в октябре обходилась в среднем в 35,1 тыс. руб.

Сильнее всего за месяц увеличилась средняя цена на санаторно-оздоровительные услуги — на 4%. В частности, в октябре стоимость одного дня в санатории Удмуртии составляла почти 4,7 тыс. руб. «Учреждения начали переносить в цены возросшие затраты на коммунальные платежи и оплату труда в условиях увеличения спроса на свои услуги в преддверии новогодних праздников»,— отметили в Банке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отделение Банка России по Удмуртии Фото: отделение Банка России по Удмуртии

По годовому приросту лидируют услуги в системе образования — на 19,9%. Стоимость семестра в государственных и муниципальных организациях высшего профессионального образования достигла 76,7 тыс. руб., в негосударственных — 42,5 тыс. руб.

Цены за ЖКХ и аренду год к году увеличились на 10,2%. В частности, месячная аренда двухкомнатной квартиры у частника достигла цены в 24,1 тыс. руб., однокомнатной — 20,7 тыс. руб. Горячее водоснабжение в октябре обходилось в 240,4 руб. за 1 куб. м, сетевой газ — 99,6 руб. с человека, электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления — 567 руб. за 100 кВт/ч.

В целом услуги в Удмуртии за год подорожали на 10,37%, относительно сентября — снижение на 0,4%.

Сравнение с Россией и ПФО

Годовая инфляция в Удмуртии в октябре составила 8,63%, что на 0,92 процентного пункта выше, чем в среднем по РФ. Аналогичная динамика наблюдается в целом по ПФО: в округе годовая инфляция находилась на отметке 8,66%.

«Цены в Удмуртии в октябре выросли больше, чем в целом по стране. Так, например, в Удмуртии подорожали санаторно-оздоровительные услуги, тогда как в целом по стране они подешевели. Это может объясняться тем, что в отличие от большинства регионов санатории Удмуртии начали заранее переносить в цены рост затрат в условиях возросшего спроса на новогодние путевки»,— говорится в сообщении.

Другой показатель — увеличение стоимости куриных яиц. Финансовый регулятор отметил, что такая динамика может быть вызвана «догоняющим» ростом цен: летом в Удмуртии этот продукт дешевел значительнее, чем в среднем по РФ.

«За 12 месяцев в республике больше, чем в России, подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Например, в Удмуртии сильнее выросли цены на плодоовощную продукцию, на парфюмерию и косметику, печатные издания и компьютеры»,— объяснили в Банке России.

Цель по инфляции для страны находится на уровне 4%.

Евгений Щепелев