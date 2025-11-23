На строительство школы в деревне Марий Эл направят 141,9 млн рублей

На строительство основной общеобразовательной школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест в деревне Большие Памъялы Килемарского района Марий Эл выделили 141,9 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит возвести новое здание школы, включая все строительно-монтажные работы, подключение к инженерным сетям и оснащение.

Работы должны быть завершены до 31 июля 2026 года. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Республики Марий Эл.

Влас Северин