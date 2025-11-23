Водитель сбил школьницу на Товарищеском проспекте и скрылся с места ДТП

В Невском районе Санкт-Петербурга водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетнюю госпитализировали с травмами средней тяжести, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне около 16:45 у дома 1 на Товарищеском проспекте. По предварительным данным, машина сбила школьницу, когда та перебегала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Возбуждено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ) и оставлении места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Полиция устанавливает личность водителя и марку автомобиля.

Артемий Чулков