«Печенье, мороженое, вода — все с добавлением дополнительного белка»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как McDonald’s специально для Индии разработал вегетарианскую и насыщенную белком версию «Биг Мака», почему смотреть сериалы запоем полезно и зачем в Массачусетсе разработали костюм, имитирующий физическое состояние старика.

Протеиновый бургер

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Этим летом McDonald’s ввел в меню протеиновую котлету для бургера. Правда, только в Индии. Белковая добавка из сои и гороха за 30 центов разлеталась как горячие пирожки. За сутки после запуска было раскуплено 32 тыс. ломтиков. Как объясняет Reuters, дело не в том, что жители массово увлечены фитнесом и подвержены моде на протеин. В Индии почти треть населения — вегетарианцы, по оценкам местных властей, у 70% — дефицит белка. Из религиозных соображений в большинстве штатов не едят говядину, а куриное мясо не все могут себе позволить уже по материальным причинам.

В рамках коллаборации McDonald’s, крупнейший индийский производитель молока и суперзвезда болливуда Ранвир Сингх будут выпускать индийский ответ на популярный говяжий бургер «Биг Мак», продвигая белок как необходимую добавку. В целом в стране дикими темпами растет спрос на искусственно обогащенные протеином блюда. Печенье, мороженое, вода, черничные молочные коктейли — все с добавлением дополнительного белка. Актер Ранвир Сингх — по совместительству один из владельцев бренда Super U., с ноября компания реализовала 10 млн протеиновых батончиков. А их белковые чипсы примерно в два раза дороже, чем упаковка Lay's. Тем не менее местные жители это все покупают, а бренды чувствуют растущую потребность и готовы всеми силами ее закрывать.

Как определить биологический возраст

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Настоящую зрелость или даже изношенность тела показывает биологический возраст. Еще в середине 2000-х в интернете появлялись всевозможные онлайн-тесты с нехитрыми вопросами. В итоге пользователю выносили вердикт: на самом деле вам 16. Или 70. Большинство этих тестов, разумеется, были просто развлекательными элементами рунета, но что-то похожее на истину порой тоже встречалось.

Например, BBC Science Focus напоминает, как можно определить свой биологический возраст в домашних условиях. Первый пункт: собрать человек пять (менее предвзятых, чем близкие друзья) и попросить их угадать, сколько вам лет. Состояние кожи лица и шеи — первое, что выдает возраст. Но косметика, ботокс и другие манипуляции могут смазать картину. К тому же не всегда лицо отражает общее состояние здоровья. Второе — способность стоять на одной ноге с закрытыми глазами. Ученые полагают, что тем, кто продержался 13 секунд, — 45 биологических лет. У тех, кто выдержал 15 секунд, размах побольше — от 18 до 40 лет.

Некоторые показатели могут установить современные умные часы. Например, критерием аэробной мощности считается максимальное количество кислорода, который человек потребляет за минуту. Чем выше показатель, тем вы моложе. Бытовые аудиотесты не всегда точны, но с возрастом действительно теряется способность улавливать высокие ноты. Поэтому если вы не слышите звук, который доступен подросткам, возможно, вы чуть постарше. Более точные значения у эпигенетических часов. Это такой умный биологический секундомер, который опирается на некоторые маркеры ДНК. Но в домашних условиях такой тест уже сложно организовать.

Зумеры полюбили дорогие фитнес-клубы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Роскошные махровые полотенца, раздевалки, больше похожие на космические станции, морская вода бассейнов и обогащенный кислородом воздух. Примерно такие услуги можно найти в премиальных фитнес-клубах, которые переживают эпоху расцвета благодаря зумерам.

Внимание на тренд обратила британская The Guardian. Одному из героев статьи 23 года. Членство в элитном спортзале Лондона обходится ему примерно в 300 фунтов в месяц, и в клубе он практически живет. Причина — желание почувствовать не только силу мышц, но и заботу персонала, и все прелести такого обслуживания. Прежде молодой человек делил свой дом с соседями, и две душевых кабины на шесть человек были сомнительным удовольствием. К тому же за счет членства можно и снизить расходы на воду и туалетные принадлежности, и почувствовать эйфорию от того, что приобщаешься к спорту так элитно. Опрос отраслевой организации UK Active показал, что поколение Z — ключевая группа, которая обеспечивает рекордное посещение спортзалов.

Как тенденция проявляется в России? Миллениалы помнят суровые качалки 1980-х и 1990-х в сырых полуподвальных помещениях с самодельными штангами, где не было даже намека на душевые комнаты и приоритетное обслуживание. Но рынок фитнеса перекраивается, на смену традиционным клубам приходят игроки, которые могут предложить все: и спорт, и помощь в подборе питания, и поддержку комьюнити. Весенний опрос ВЦИОМ показал, что каждый третий зумер и молодой миллениал регулярно занимается физкультурой и, вероятно, тонко чувствует философию велнесс.

Запойное чтение и сериалы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Еще одна серия, еще один сезон — и точно лягу спать, так день за днем. Такие марафоны не всегда зависимость, эскапизм и вредная привычка. Ученые из университета Джорджии утверждают, что кинозапои могут даже благотворно влиять на психику. Исследование показало, что зрители, которые не могут оторваться от сериалов и смотрят шоу непрерывно, чаще сохраняют в памяти все повороты сюжета и глубже вникают в историю, чем те, кто употребляет сериалы дозированно, например по выпуску в неделю.

Такие увлекающиеся зрители настолько погружаются в картину, что даже продолжают взаимодействовать с персонажами в своих фантазиях. Эти ментальные миры помогают справиться со стрессом, подчеркивают ученые. Человек отвлекается от реальных проблем и легче их переживает. К тому же при тесном знакомстве с героями зрители могут удовлетворить потребность в социальных связях.

У заядлых читателей та же участь. Риски, как всегда, кроются в контенте: он не должен быть слишком поверхностным. Вторая проблема в том, как именно вы смотрите сериалы и читаете книги. Специалисты напоминают, что снеки и удобный диван — не самые полезные союзники. Вместо этого лучше совместить просмотр с правильными закусками, катать в руке мячик антистресс или вовсе установить напротив телевизора степпер или беговую дорожку, чтобы семимильными шагами двигаться навстречу любимым героям без ущерба здоровью.

Старческий костюм

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Massachusetts Institute of Technology Фото: Massachusetts Institute of Technology

Еще в начале 2000-х в лаборатории AgeLab Массачусетского технологического института был разработан костюм внезапного старения. На официальном сайте исследователей сообщается, что его носят студенты, разработчики продуктов, маркетологи, архитекторы и другие специалисты, чтобы лучше понять физические проблемы пожилых людей. Костюм с романтическим названием «Агнес» (дословно расшифровывается как «система сочувствия возрасту») состоит из нескольких важных деталей: очки с красными или желтыми линзами, беруши, обувь с поролоновыми вставками, утяжелители по всему телу, перчатки и ремни, которые имитируют проблемы с позвоночником.

Недавно журналистка The Wall Street Journal Эми Доксер Маркус провела целый день в теле 80-летнего человека. Бытовые задачи вроде метро и супермаркета, по ее словам, давались нелегко и требовали не только мобилизации физических сил. Журналистка постоянно испытывала неловкость из-за мысли, что она задерживает очередь и мешает окружающим. За всю историю блестящий комбинезон примеряли дизайнеры, врачи и даже актер Крис Хемсворт. А создатели «Агнес» утверждают, что их разработка помогает не только развивать эмпатию к пожилым, но и мотивирует людей заниматься собой, чтобы как можно позже столкнуться с этими проблемами.

Анна Кулецкая